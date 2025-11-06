Bouw 280 woningen in Utrechtse Staatsliedenbuurt gestart

De bouw van 280 woningen in de Staatsliedenbuurt is van start gegaan. Het nieuwbouwproject Nieuw Buurland bestaat uit een woontoren en vier appartementcomplexen in de laagbouw. De woningen, die worden gebouwd door Woonin en Koopmans Bouwgroep, vervangen de 150 gedateerde sociale huurwoningen die inmiddels zijn gesloopt.

Nieuw Buurland ligt tussen de Troelstralaan, Kardinaal de Jongweg, Slotemaker de Bruïnestraat, Samuel Mullerstraat en Samuel van Houtenstraat. In de woontoren komen 71 appartementen. In de laagbouw komen 196 twee- en driekamerappartementen en dertien eengezinswoningen. Het is de bedoeling dat dit verschillende doelgroepen aantrekt, van starters tot gezinnen en ouderen.

Daarnaast komt er een binnentuin, een gemeenschappelijke woonkamer en andere gedeelde ruimtes waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. “We bouwen niet alleen huizen, maar ook gemeenschappen,” zegt Maarten Cornelissen, manager vastgoed Woonin. Daarbij wordt er volgens Gerben van Nes, directeur Bouw bij Koopmans, ook aan duurzaamheid en natuur gedacht. “We hergebruiken ruim 13.000 bakstenen, vangen regenwater op en geven dieren als vogels en vleermuizen een plek. Nieuw Buurland krijgt zo letterlijk en figuurlijk een tweede leven.”

Woningnood

De herontwikkeling van Nieuw Buurland maakt deel uit van het Masterplan Talmalaan en omgeving, dat al in 2012 werd vastgelegd door de gemeenteraad. Het plan moet een structurele kwaliteitsverbetering in de Staatsliedenbuurt en de Lauwerecht geven.

“Met de huidige woningnood is het essentieel dat we snel goede sociale en middenhuurwoningen toevoegen. Want ook aan middenhuur is namelijk een groot tekort in onze stad”, zegt Eelco Eerenberg, wethouder Ruimtelijke Ordening. “Het heeft lang geduurd, maar nu komt er gelukkig tempo in. Deze woningen, inclusief de friendswoningen, bieden straks een fijn thuis aan mensen die daar al veel te lang op wachten.”

Thomas à Kempisplantsoen

In oktober is Woonin ook gestart met de bouw van 349 huurwoningen en een park aan het Thomas à Kempisplantsoen. De eerste plannen voor dit gebied werden al in 2017 gemaakt. Daarna volgden jaren van planvorming, vertraging en sloopwerkzaamheden. Met de start van deze bouw voegt Woonin in korte tijd ruim 500 nieuwe woningen toe aan Utrecht.