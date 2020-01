Bouw 400 studentenwoningen Utrecht Science Park begonnen

De bouw van 400 studentenwoningen op het Utrecht Science Park is begonnen. Naar verwachting kunnen de eerste huurders eind april al verhuizen.

Het complex wordt in het weiland bij de Bolognalaan gebouwd en moet er voor een periode van 15 jaar blijven staan. De woningen worden gemeubileerd opgeleverd en zijn voor studenten van de Universiteit Utrecht (UU).

Naast studio’s komen er in het wooncomplex ook gezamenlijke ruimtes. Zo komen er studieplekken en een wasserette. Ook zal er genoeg plek zijn om fietsen te stallen en is er in het plan rekening gehouden met groen.

(Inter)nationale

Het is nog altijd lastig voor studenten om een woning in de stad te vinden. Hoewel de UU geen huisvester is, wil de instelling studenten wel graag helpen. Daarom heeft de universiteit het terrein beschikbaar gesteld voor de bouw van tijdelijke studentenhuisvesting.

De UU wil de komende 15 jaar veel meer woningen hebben op het Utrecht Science Park. Daarmee moet het aantal bewoners groeien van de huidige 2.500 naar 5.000.