Bouw crematorium begraafplaats St. Barbara in Utrecht kan voorlopig niet doorgaan

De gemeente Utrecht moet opnieuw beoordelen of de bouw van het crematorium bij begraafplaats St. Barbara aan de Prinsessenlaan door kan gaan. Dat heeft de rechtbank besloten, nadat ruim 600 mensen in beroep gingen tegen het plan.

De begraafplaats vroeg eind 2018 een vergunning aan voor de bouw van een crematorium. In april vorig jaar kreeg St. Barbara van de gemeente te horen dat de vergunning was goedgekeurd.

Een groep omwonenden zag de komst van het crematorium echter niet zitten. De begraafplaats ligt in een woonwijk en dit zou volgens de bewoners geen goede locatie zijn voor zo’n 300 tot 600 crematies per jaar. Er werd gevreesd dat de uitstoot en het extra verkeer overlast zouden veroorzaken.

Petitie

Meer dan een 1.000 buurtbewoners tekenden vorig jaar daarom de petitie ‘Geen crematorium op begraafplaats St. Barbara’. Een van de grootste redenen om tegen de bouw te zijn is dat de omgeving ‘een groene en kinderrijke buurt is’. “En dat het realiseren van een crematorium de uitstoot, verkeers- en parkeeroverlast voor de omwonenden negatief zal beïnvloeden. En deze is in de huidige situatie al hoog”.

Nu er ook meer dan 600 mensen bezwaar hebben aangetekend, heeft de rechtbank het besluit van de gemeente Utrecht vernietigd. In een persbericht is te lezen dat de vergunningsaanvraag opnieuw moet worden beoordeeld via de zogenoemde uitgebreide procedure.

Bijgebouw

“Volgens de gemeente kon de reguliere procedure worden gevolgd omdat het crematorium gezien moet worden als bijgebouw van de reeds aanwezige aula. Dit is volgens de rechtbank onjuist. Het huidige bestemmingsplan staat wel een begraafplaats toe maar geen crematorium.”

De uitgebreide procedure kan met zich meebrengen dat ook de gemeenteraad bij de beoordeling moet worden betrokken. De bouw van het crematorium kan ondertussen dus niet doorgaan.