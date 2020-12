Bouw De Nieuwe Defensie start in februari; Nog geen kwart van de huizen is verkocht

De bouw van de eerste huizen in De Nieuwe Defensie begint in februari 2021, ondanks het trage verloop van de huizenverkoop. De bouw begint met de huizen in blok 1A. Voor blok 2 moeten de eerste palen in maart de grond in.

De ontwikkelaar schrijft op de website dat de bouw begint als 70 procent van de woningen is verkocht, maar het lijkt erop dat dat niet gehaald gaat worden. Momenteel is nog geen kwart van de huizen verkocht, maar desondanks gaat de bouw van start.

In blok 1A en 2 moeten 90 woningen komen. Daarvan zijn er nu, sinds de start van de verkoop in juni, 19 verkocht. Dat is één meer dan een maand geleden. 25 huizen zijn ‘in optie’, een periode waarin een woning vrijblijvend voor een mogelijke koper gereserveerd wordt. Het project telt nog 46 beschikbare woningen, meer dan de helft van het totaal.

Ontwikkelaar BPD zei in november al tegen DUIC dat de verkoop minder hard gaat dan ze hadden gehoopt, maar dat er nog steeds huizen worden verkocht. BPD ging er toen ook vanuit dat er geen vertraging zou komen.

“Het is gebruikelijk dat woningen in dergelijke projecten gedurende de bouw worden verkocht. Gelet op de goede locatie en de kwaliteit van De Nieuwe Defensie, hebben wij er alle vertrouwen in dat dit hier ook het geval zal zijn”, aldus een woordvoerder van BPD destijds.