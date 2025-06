Bouw eerste Upcyclecentrum van Utrecht van start

De bouw van het eerste Upcyclecentrum van Utrecht is officieel begonnen. Naar verwachting opent het centrum dit najaar zijn deuren bij het Hof van Cartesius. Het wordt een plek voor reparatie en hergebruik van onder andere huishoudelijke apparaten, fietsen en hout. Daarnaast kunnen Utrechters er alles leren over circulair omgaan met materialen.

Het centrum organiseert een breed programma met workshops, kennissessies, tentoonstellingen en rondleidingen, speciaal voor bedrijven en bewoners. Hierbij wordt gewerkt met materiaalstromen afkomstig van het afvalscheidingsstation op de Tractieweg. Zo krijgen afgedankte spullen een tweede leven en wordt verspilling tegengegaan.

Wethouder Susanne Schilderman is enthousiast: “Wie kent het niet: je staat op het punt iets weg te gooien en denkt ‘zonde eigenlijk’. Bijvoorbeeld een stoel met een kapotte poot of een mooie partij hout. Met het Upcyclecentrum creëren we een unieke plek waar hergebruik centraal staat. Het wordt een concrete manier om materialen een tweede leven te geven én het biedt kansen voor opleiding en werkgelegenheid.”

Circulair bouwen met regionale materialen

Het Upcyclecentrum krijgt een oppervlakte van 350 vierkante meter en wordt voor maar liefst negentig procent gebouwd met herbruikbare materialen uit de regio. Denk aan houten spanten uit een voormalige zoutopslag, sandwichpanelen van een tijdelijke loods van het Hof van Cartesius en perronplaten van treinstation Maarn. Alleen de elektra en schroeven zijn nieuw, vanwege de veiligheidseisen. Het centrum ligt op steenworp afstand van het afvalscheidingsstation op de Tractieweg.

Tweede, groter centrum in 2026

In 2026 volgt een tweede, groter Upcyclecentrum van 800 vierkante meter bij het afvalscheidingsstation in Lunetten. Met de bouw van de twee centra zet Utrecht stappen op weg naar de circulaire stad die het in 2050 volgens de gemeente moet zijn.