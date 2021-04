Bouw Galaxy Tower bij Jaarbeursplein vertraagd

De bouw van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein, waar ook Amrâth een hotelvestiging in gaat openen, gaat minder snel dat gehoopt. De geplande opening zit er dit jaar niet meer in.

In de zomer van 2018 startte de bouw van de 90 meter hoge toren. Het hotel met meer dan 250 kamers komt op de eerste zeven verdiepingen. Boven het hotel komen ruim 300 vrije sector huurwoningen.

Eigenlijk had het gebouw in juni van dit jaar klaar moeten zijn. Ondertussen is duidelijk dat die streefdatum niet meer gehaald gaat worden.

Openluchthotel

Hotelier Giovanni van Eijl laat weten dat de bouw nu wel voorspoedig loopt, maar dat het gewenste tempo inderdaad niet door de aannemer behaald wordt. “Het casco van het hotel is nu af en er is begonnen met de eerste lagen van de woningen. Ik heb weleens gegrapt om er anders maar een openluchthotel van te maken. Dan kunnen we spoedig open.”

Van Eijl zegt dat het een combinatie van factoren is waardoor de bouw trager loopt; materiaal, personeel en middelen. Maar hij noemt ook een voordeel, namelijk de door hem zo betitelde klimaatverbeteringen: “De bomen staan al in bloei en het vriest tegenwoordig minder hard, dus we hebben minder last van vorstverlet gehad.”

Dit jaar moet het casco van het pand nog klaar zijn, dan is volgend jaar ook nog nodig voor afwerking. Een precieze openingsdatum kan Van Eijl niet noemen.