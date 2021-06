Bouw ‘hypermoderne’ MRI-operatiekamer van start bij Wilhelmina Kinderziekenhuis

Bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) is gisteren de eerste paal geslagen voor een nieuwe operatiekamer. Samen met het Prinses Máxima Centrum bouwt het WKZ een ‘hypermoderne operatiekamer’ om hersentumoren bij kinderen te behandelen. De zogenoemde ‘intra operatieve MRI-OK’ op het Utrecht Science Park is halverwege volgend jaar klaar.

De operatiekamer (OK) zal ook gebruikt kunnen worden voor reguliere operaties, maar de combinatie van MRI met een OK is innovatief. Wereldwijd zijn er maar enkele plekken waar zo’n combinatie in de praktijk wordt gebruikt, meldt het UMC Utrecht.

“Een MRI in de operatiekamer heeft belangrijke voordelen”, schrijft het ziekenhuis, waar het WKZ onderdeel van is. “Het biedt de mogelijkheid om tijdens een neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken. Zo hebben we een actuele weergave van de anatomische verhoudingen.”

Op die manier hebben artsen tijdens een operatie de laatste informatie over de grootte van de tumor. “De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen en een nieuwe operatie mogelijk vermijden.”