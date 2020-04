Bouw nieuw kantoorgebouw van 10.000m2 langs de A2 met bijzondere trap gestart

De bouw van het nieuwe kantoorgebouw Helix langs de A2 in Leidsche Rijn is van start gegaan. Het gebouw van 10.000 m2 kenmerkt zich door een bijzondere trap die van buitenaf zichtbaar wordt.

Het gebouw, ontwikkeld door gebiedsontwikkelaar AM, is ontworpen voor bedrijven die op zoek zijn naar een werkomgeving met een gezond binnenklimaat en een bijzondere architectonische uitstraling.

Helix is ontworpen door Paul de Ruiter Architects. De spiraalvormige trap geeft Helix een bijzondere uitstraling. Levi Boerman, ontwikkelingsmanager AM: “Ondanks dat we gezien de huidige omstandigheden geen feestelijke start bouw kunnen vieren, zijn we als ontwikkelaar blij dat de bouw van dit nieuwe multi-tenant kantoorgebouw Helix volop aan de gang is en zien we naar uit naar een gezamenlijk moment als deze gezonde nieuwe werkomgeving is gerealiseerd.”

Het kantoorgebouw heeft vier kantoorlagen en twee inpandige parkeerlagen met ruimte voor zo’n 150 auto’s. De oplevering vindt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 plaats.

De architect, Paul de Ruiter, vertelt: “De iconische spiraalvormige trap in het atrium – zichtbaar vanaf de snelweg – is het hart van het gebouw en stimuleert beweging. Daarnaast draagt de trap bij aan een gevoel van verbondenheid tussen de medewerkers van de verschillende bedrijven die hier gaan werken.”

Aan de straatkant van het gebouw komt een uitnodigende lobby, een restaurant en een vergadercentrum. Ruim zestig procent van de beschikbare verhuurbare meters is inmiddels verhuurd aan de internationale office provider Regus en IT-software bedrijf 2AT.