Bouw ‘The Accelerator’ begonnen op Utrecht Science Park

Op Utrecht Science Park is men begonnen met de bouw van ‘The Accelerator’. Het nieuwe gebouw moet hét innovatiecentrum van het USP worden. De locatie zal meerdere bedrijven gaan huisvesten, allemaal werkzaam in de levenswetenschappen. De oplevering staat gepland voor 2022.

The Accelerator moet een ‘multi-tenant Life Sciences’-gebouw gaan worden. Binnen moet ruimte komen voor het ontwikkelen van onder andere nieuwe therapieën voor kankerpatiënten. Om dat mogelijk te maken komt er een auditorium voor 250 personen, faciliteiten om elkaar te ontmoeten, vergaderruimtes en een restaurant.

De biotechnologiebedrijven Genmab en Merus zijn de initiatiefnemers en voornaamste gebruikers van het gebouw. De ontwikkelaar Kadans Science Partner verzorgt de bouw. Naast Genmab en Merus gaat The Accelerator plaats bieden aan verschillende bedrijven die ruimte nodig hebben voor uitbreiding.

De Universiteit is blij met de uitbreiding van USP. Collegevoorzitter Anton Pijpers: “Life Sciences is een van de strategische thema’s van de universiteit. Er is vrijwel geen plek ter wereld waar zoveel toonaangevende instellingen en bedrijven op het gebied van Life Sciences op loopafstand bij elkaar zitten. The Accelerator is een prachtige aanvulling.”