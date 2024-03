Bouw van 135 tijdelijke woningen op Befu-terrein in Utrecht na vertraging nu gestart

De bouw van 135 tijdelijke woningen op het Befu-terrein in Hoograven in Utrecht is begonnen. De woningen hadden vorig jaar al opgeleverd moeten worden, maar de oplevering liep vertraging op. Die staat nu gepland voor eind 2024.

Utrecht wilde vorig jaar duizend tijdelijke woningen bouwen, onder meer aan de Pagelaan en het Befu-terrein. De grond is eigendom van de gemeente, maar er kunnen geen plannen gemaakt worden voor permanente woningbouw vanwege de mogelijke verbreding van de A12. Daarom komen er tijdelijke woningen voor een periode van maximaal tien jaar, die zijn bedoeld om de woningnood iets te verlichten.

Het plaatsen van deze flexwoningen liep om meerdere redenen vertraging op. De gemeente kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er in 2023 geen duizend tijdelijke woningen bij zouden komen in de stad.

Drie gebouwen

De bouw op het terrein van de voormalige Betonmortel Fabriek (Befu) is nu dus wel begonnen en moet eind dit jaar klaar zijn. Er komen drie woongebouwen: twee van vier lagen en één L-vormig gebouw van vijf lagen. Er komen 28 studio’s, 103 tweekamerwoningen en 4 driekamerwoningen. Verder komen er een gezamenlijke ruimte, een gedeeld binnenterrein en een fietsenstalling in het gebouw.

De huurders van deze tijdelijke woningen zijn volgens de gemeente mensen ‘die bewust kiezen voor deze manier van gemengd wonen’. Het gaat, naast reguliere woningzoekenden, onder meer om mensen die uit een maatschappelijke opvang komen en statushouders. In het gebouw komt een werkruimte voor professionals en er is een ‘allround beheerder’. “Begeleiding, ondersteuning en laagdrempelig contact is daardoor dichtbij.”

Eind 2024

Deze week worden de eerste funderingswerkzaamheden uitgevoerd. Woonin en Daiwa House Modular Europa, die de woningen bouwen, verwachten dat de eerste woningen in juni op het terrein worden neergezet en in oktober worden opgeleverd. De oplevering van het laatste woongebouw moet in december gebeuren.

Dennis de Vries, wethouder Wonen: “Na de start bouw van tijdelijke woningen aan de Pagelaan is dit opnieuw goed nieuws. Het betekent dat we op korte termijn weer een groot aantal Utrechters kunnen helpen aan een woning – een beetje verlichting op de hele krappe woningmarkt.”

Locaties

In Utrecht zijn meerdere locaties aangewezen waar tijdelijke woningen moeten komen. Op dit moment liggen er onder meer plannen voor de Pagelaan en het Befu-terrein in Hoograven, Wetering-Zuid in Leidsche Rijn en Tussen de Rails in Lunetten.