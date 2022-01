Bouw van 33 studio’s voor mensen met verstandelijke beperking deze week gestart in Leidsche Rijn

Portaal is deze week gestart met de bouw van 33 studio’s op de hoek van de Boudewijn Büchstraat en de Annie M.G. Schmidtstraat in Utrecht. De woningcorporatie doet dit samen met en zorginstantie Reinaerde.

De woonruimtes worden in eerste instantie gebouwd voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Reinaerde gaat deze personen begeleiden. Er is straks in het gebouw plek voor dertig cliënten. De overige drie studio’s worden gebruikt voor ontmoetingen en activiteiten.

Alle dertig bewoners hebben straks dus een studio met eigen sanitair en een keukenblok. De woningen worden volgens Portaal ‘zeer’ energiezuinig en rondom het complex komt een gemeenschappelijke tuin. De verwachting is dat de studio’s eind dit jaar worden opgeleverd.

“De komende jaren blijft er een grote vraag bestaan naar kleinere, goedkopere woningen in Utrecht. De woningen aan de Boudewijn Büchstraat zijn zo ontworpen dat ze zowel geschikt zijn voor een zorgconcept als voor de reguliere verhuur aan eenpersoonshuishoudens”, zegt Reijnder Jan Spits van portaal.