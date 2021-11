Bouw van Academie Tien aan Berlijnplein na jaren van voorbereiding woensdag begonnen

De bouw van het nieuwe schoolgebouw Academie Tien aan het Berlijnplein is woensdag officieel gestart. Het moet een van de grootste middelbare scholen van Utrecht worden en er komen een wedstrijdsporthal in het gebouw en een openbaar plein op het dak.

Het gebouw komt vlakbij de Pathé-bioscoop en de ingang komt aan het Berlijnplein. De sporthal en het dakplein zijn straks toegankelijk via de Zagrebstraat. Volgens de gemeente wordt het een ‘beeldbepalend gebouw’, met veel glas, erkers en een open indeling.

In het gebouw komen een school en een sporthal en op het dak van de sporthal komt een groot openbaar plein met veel groen, zitjes, een kas en een hardloopbaan van 100 meter.

Academie Tien

In het gebouw zelf komt Academie Tien, een openbare middelbare school voor mavo, havo en vwo. De school krijgt zogeheten ‘thuisunits’, kleinschalige werkruimtes voor 180 leerlingen met een verbinding naar de centrale hal die het hart van het gebouw is.

Academie Tien heeft een junior-afdeling en een onder- en bovenbouw. Op de junior-afdeling zijn leerlingen vanaf tien jaar welkom zodat ze een geleidelijke overgang van de basisschool naar de middelbare school kunnen maken.

Sporthal

De sporthal in het gebouw wordt geschikt voor wedstrijdsporten zoals zaalvoetbal, basketbal, handbal, volleybal, badminton en zaalhockey. In de 28 meter brede, 48 meter lange en 9 meter hoge sporthal kan straks bijna iedere wedstrijdsport op NOC*NSF-niveau gespeeld worden. De leerlingen van Academie Tien gebruiken de hal overdag voor hun gymlessen en ’s avonds en in het weekend is de sporthal te huren via de gemeente Utrecht.

Wethouder Anke Klein gaf woensdag het startsein voor de bouw. “Hier komen een prachtig schoolgebouw en ruime sporthal met een uniek plein op het dak waar de hele buurt van kan genieten”, zegt de wethouder. “Het gebouw past bovendien helemaal bij deze tijd. Meerdere functies komen samen en kinderen en jongeren krijgen hier een soepele overgang van de basis- naar de middelbare school.”