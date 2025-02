Bouw van appartementen Bellevue in Utrecht begonnen; fietspad verdwenen

De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van appartementencomplex Bellevue zijn begonnen. Dat had eigenlijk in 2022 al moeten gebeuren, maar de huizenmarkt zorgde ervoor dat de verkoop van appartementen in het luxe segment tegenviel.

In het complex komen 163 woningen in het hogere segment, verdeeld over drie gebouwen. De eerste gingen in 2022 in de verkoop, die kort daarna gestopt werd. Eind vorig jaar werd de verkoop weer hervat. De marktomstandigheden zouden nu verbeterd zijn. De hypotheekrente is stabieler, lonen zijn gestegen en de inflatie is meer in toom.

De aanblik van Bellevue is onveranderd. Een groen terrassengebouw, bestaande uit het Klif-, Poort- en Valleigebouw, deze worden trapsgewijs tegen het talud aangebouwd. De kleinste woningen zijn al onder optie verkocht. De overgebleven woningen beginnen vanaf 615.000 euro voor 86 vierkante meter.

Fietspad

Het talud waarop de woningen komen is afgegraven. Daarbij is het fietspad weggehaald dat naar beneden liep nabij de Hogeweidebrug, ook wel bekend als de Gele Brug. Dit pad werd veel gebruikt door fietsers richting Lage Weide. Fietsers die nu vanaf de brug naar de weg langs het Amsterdam-Rijnkanaal fietsen, zijn nu 500 meter langer onderweg. De omleiding gaat rond de oude boerderij waar brouwerij RoodNoot te vinden is.

Tekst loopt door onder afbeelding

Wie weleens van het oude fietspad gebruik maakte, weet dat het flink doortrappen was om boven te komen. Volgens de gemeente was het volgens de richtlijnen eigenlijk te steil. Ook de meerdere slingers maakten het niet makkelijker. In de loop der jaren zijn in het gras meerdere korte afsnijroutes ontstaan, het soort dat in de volksmond een olifantenpaadje wordt genoemd.

DUIC schreef eerder over het verdwijnen van het fietspad. Lezers lieten toen in de reacties weten dit jammer te vinden, want het stond bekend als ‘ De enige echte Utrechthse Alpe d’Huez’. Op de plaats van het fietspad komt een trap met een fietsgeul.