Bouw van eerste zonneveld in Utrecht is gestart; gaat stroom opwekken voor rioolwaterzuiveringsinstallatie

De aanleg van het zonneveld aan de Meijewetering in Utrecht is begonnen. Het is het eerste zonneveld in Utrecht en moet vanaf eind dit jaar 500.000 kilowattuur stroom per jaar gaan opleveren, genoeg voor 140 huishoudens. De stroom van het zonneveld gaat echter gebruikt worden voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Het zonneveld is een initiatief van bewoners van Terwijde. Zij hebben samen met energiecoöperatie Energie-U en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden plannen gemaakt en nu is dus de aanleg van het zonneveld begonnen. Dat komt op een strook grond van 50 bij 200 meter, naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij bedrijventerrein De Wetering. Het zonneveld gaat bestaan uit 972 extra grote zonnepanelen.

Als eerst wordt een transformatorhuisje geplaatst dat nodig is voor de stroomkabel naar de rioolwaterzuivering. Vervolgens worden funderingsplaten en hekken geplaatst. Als die geplaatst zijn, komen er stellages waar de zonnepanelen opgelegd kunnen worden. Volgens Energie-U zijn er ‘wat uitdagingen met de levering van materialen’, maar het is de bedoeling dat het zonneveld nog dit jaar af is.

Elektriciteitsnetwerk

Vorig jaar bleek dat het elektriciteitsnetwerk van Utrecht bijna de maximale capaciteit had bereikt, waardoor er tijdelijk geen ruimte was voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. Het zonneveld aan de Meijewetering heeft echter geen last van deze problemen; de stroom gaat met een kabel direct naar de rioolwaterzuivering. Het elektriciteitsnetwerk is voor dit project dus niet nodig.