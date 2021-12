Bouw van Galaxy Tower op Jaarbeursplein in Utrecht bereikt hoogste punt

De bouw van de Galaxy Tower op het Jaarbeursplein heeft dinsdag het hoogste punt bereikt. De bouw van de 90 meter hoge toren startte in de zomer van 2018 en had eigenlijk in juni dit jaar klaar moeten zijn. In april bleek al dat die datum niet gehaald ging worden.

In het gebouw komt een hotelvestiging van Amrâth, met meer dan 250 kamers op de eerste zeven verdiepingen. Boven het hotel, op de achtste tot de dertigste verdieping, komen ruim 300 vrije sector huurwoningen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Bewoners van de appartementen kunnen straks gebruik maken van de faciliteiten van het hotel, zoals de fitness en welness.

Het bereiken van het hoogste punt had uitgebreid gevierd moeten worden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Alle bouwvakkers die aan de toren werken, werden wel verrast met een feestelijke maaltijd op de bouwplaats. Op een later moment worden ze alsnog in het zonnetje gezet als dank voor hun werk, laat Amrâth woensdag weten.

De datum van de opening van de Galaxy Tower is nog niet bekend.