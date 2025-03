Bouw vaste locatie International School Utrecht van start

De bouw van het vaste gebouw van de International School Utrecht is begonnen. Sinds de oprichting vijftien jaar geleden zit de school in tijdelijke accommodatie. Op het Utrecht Science Park komt nu een gebouw met plek voor 1200 leerlingen, aan de Cambridgelaan.

De school begon in 2012 met 63 leerlingen. Omdat er veel kenniswerkers vanuit het buitenland naar Utrecht komen, is dat aantal sindsdien gestaag toegenomen. Vandaag de dag zitten er 1200 leerlingen in de schoolbanken, met 60 verschillende nationaliteiten. Door de snelle groei is de school al meerdere keren verhuisd naar nieuwe tijdelijke locaties. Sinds 2023 zit het in een gebouw in Papendorp.

De ISU biedt onderwijs aan kinderen tussen vier en achttien jaar oud, waarvan de ouders gemiddeld drie tot vijf jaar in Nederland wonen. Het Engelstalige curriculum sluit aan op dat van internationale scholen in andere landen, zo is de overstap makkelijker als hun gezin weer verhuist. Ook Nederlandse kinderen die lange tijd in het buitenland hebben gewoond, kunnen naar deze school.

Eelco Eerenberg, wethouder Onderwijs, vindt de school een meerwaarde voor de stad. “De school zorgt niet alleen voor een rijk en divers onderwijsaanbod in onze stad, maar versterkt ook de verbinding tussen internationale en Utrechtse gemeenschappen”, zegt hij bij het startsein van de bouw. “Dit draagt bij aan de ambitie van Utrecht om een inclusieve en aantrekkelijke stad te zijn, niet alleen voor internationaal talent, maar voor iedereen die hier woont, werkt en zich thuis voelt.”