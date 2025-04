Bouw veelbesproken schoolgebouw op de Rubenlaan in Utrecht start in mei: eerst lage gedeelte slopen

De bouw van het oude schoolgebouw op de Rubenslaan begint volgende maand. Dan wordt eerst het lage gedeelte gesloopt. Vanaf juni start de nieuwbouw en de verbouwing. Om het gebouw, een ontwerp van architect Piet Dingemans uit de jaren 50, is veel te doen geweest. Zo waren er plannen om het te slopen, maar na verzet van onder meer de buurt ging dat niet door.

Dat het oude schoolgebouw in Oost onder handen zouden worden genomen, was al een tijdje bekend. In een nieuw Wijkbericht is te lezen dat de bestaande hoogbouw wordt verbouwd en verduurzaamd. De laagbouw wordt gesloopt en vervangen voor een nieuwe onderwijsvleugel. Op dat nieuwe gedeelte komt een sportruimte.

Eind vorig jaar werd duidelijk hoe het pand er uiteindelijk uit komt te zien. Zo blijft het ontwerp van Dingemans aan de buitenzijde onaangeroerd. Wel krijgt het gebouw een nieuwe kleur. Ook komt er nieuwbouw.

Architect Piet Dingemans (1910-1970) is in Utrecht onder meer bekend van het Dingemanshuis aan de Huizingalaan, maar ook van flatgebouw aan de Boekelaan en de Cohenlaan.

100 leerlingen

Het schoolgebouw stond lange tijd leeg. Door de slechte staat was de gemeente van plan om het pand te slopen en zo ruimte te maken voor een nieuwe school. Daar waren onder meer de buurt en een landelijke monumentenorganisatie het niet mee eens.

Uiteindelijk volgde het besluit om het bestaande gebouw te renoveren. Zo’n 100 leerlingen van het Kromme Rijn College zullen gebruik gaan maken van het gebouw. Naar verwachting is dat vanaf volgend jaar zomer. Het pand is voor de zomervakantie van 2026 klaar.