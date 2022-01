Bouwen, bouwen en bouwen; hier wordt in 2022 gebouwd in Utrecht

Utrecht groeit hard en daarom moeten er veel huizen bijkomen. De gemeente heeft de ambitie uitgesproken om tot 2040 het totale woningaanbod met maar liefst 57.000 te vergroten. Maar die nieuwe Utrechters hebben niet alleen onderdak nodig; met de groei van de stad neemt namelijk ook de vraag naar voorzieningen toe. Op veel plekken in de stad wordt dan ook gebouwd. Dit jaar zullen een aantal van die projecten worden afgerond en op andere plekken gaat juist dit jaar de eerste schep in de grond. Hieronder een overzicht van de bouwprojecten die in 2022 worden opgeleverd of waarvan de plannen zover gevorderd zijn dat ze hoogstwaarschijnlijk dit jaar beginnen.

Wilhelminawerf

De bouw van de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone wordt dit jaar afgerond. Er staan dan drie gebouwen met in totaal 167 appartementen. De eerste bewoners hebben vorig jaar al de sleutel van hun nieuwe huis ontvangen. In januari en februari van dit jaar wordt de haven uitgegraven. De nieuwe bewoners die in het bezit zijn van een boot kunnen die hier straks neerleggen. In maart wordt de definitieve bestrating aangelegd. Ook komt er in de Wilhelminawerf een horecapaviljoen en een parkeergarage voor bewoners.

De Wilhelminawerf is slechts een onderdeel van de Merwedekanaalzone. Een ander onderdeel is de groene en autovrije stadswijk Merwede. In dit gebied tussen het Merwedekanaal en Transwijk moet straks plek zijn voor 12.000 mensen. De plannen voor Merwede worden begin dat jaar voorgelegd aan de gemeenteraad en zodra de leden groen licht geven, kan de grond dit jaar gereed worden gemaakt voor de bouw. De daadwerkelijke bouw zou dan in 2023 starten.

Een ander onderdeel van de Merwedekanaalzone is het wooncomplex Concorde. Voorheen stond hier, bij de Beneluxlaan en de Vliegend Hertlaan, een oud kantoorpand, maar daar is vorig jaar de sloopkogel ingegaan. Halverwege 2022 staat de bouw van Concorde gepland. In de twee blokken komen in totaal 215 appartementen, die variëren in prijsklasse. Ook krijgen de bewoners een gemeenschappelijke binnentuin en een parkeergarage.

Kruisvaartkade

Aan de Kruisvaartkade, het gebied tussen de Kruisvaart en de busbaan, wordt dit jaar gestart met de bouw van de eerste twee woonblokken. In de eerste plannen die door de ontwikkelaar werden ingediend was nog te lezen dat er in totaal zeven gebouwen zouden komen, maar vorig jaar is dat teruggebracht tot zes. Zoals het er nu uitziet komen alle woonblokken naast elkaar te staan aan het water. In het gebied komen straks in totaal 600 huizen die variëren in grootte, indeling en prijsklasse.

Omdat één blok vervalt, ontstaat er meer ruimte in het gebied. Tijdens de werkzaamheden wordt die ruimte gebruikt als bouwplaats, maar in de toekomst geeft het meer mogelijkheden om een fietstunnel tussen de Nicolaas Beetsstraat en de Dichterswijk aan te leggen. Ook kan door het weglaten van één bouwblok de groene verbinding met het Hefbrugpark richting de spoorzone worden versterkt. Het is de bedoeling dat het hele project in 2026 is afgerond.

Cartesiusdriehoek

In de Cartesiusdriehoek nabij station Zuilen is de bouw van de nieuwe buurt al in volle gang. Het project, dat onder meer bestaat uit de bouw van 2.800 woningen, twee parken, verschillende voorzieningen en een fietstunnel, is opgedeeld in fases. In mei vorig jaar zijn de werkzaamheden in fase 1 gestart. Die behelst 322 woningen die ten zuidoosten van het CAB-gebouw komen. Het bestemmingsplan voor fase 2 tot en met 6 is eind 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De ontwikkelaars moeten nu de vergunningen voor de bouw aanvragen en de gemeente zegt te verwachten dat de eerste schop voor de werkzaamheden in de laatste fases nog dit jaar de grond ingaan. In fase 2-6 komen ongeveer 2.500 woningen, een school en sporthal, winkels, horeca en culturele voorzieningen. Ook het monumentale CAB-gebouw is onderdeel van deze plannen. Als alles straks klaar is moet het een gebied een zogenoemde Blue Zone zijn. Dit zijn gebieden op de wereld waar mensen aantoonbaar langer gezond en gelukkig leven. De lessen die de wetenschap daaruit heeft gehaald worden in Cartesiusdriehoek toegepast.

Wisselspoor

Vlakbij de Cartesiusdriehoek wil de gemeente dit jaar ook weer gaan bouwen op het oude bedrijventerrein van NS dat tussen de 2e Daalsedijk en het spoor ligt. In een deel van dit gebied is al gebouwd aan de nieuwe autoluwe wijk Wisselspoor. Als alles volgens planning verloopt, wordt dit jaar begonnen met de werkzaamheden aan de deelgebieden 2 tot en met 4. Er moeten in totaal 1.050 woningen, 28.000 vierkante meter aan culturele- en maatschappelijke voorzieningen, creatieve bedrijvigheid en horeca komen. Ook komen er twee parken en een nieuwe fietstunnel die deze wijk verbindt met de Cartesiusdriehoek. Bijna alle bestaande gebouwen op het oude bedrijventerrein blijven volgens de gemeente staan.

De Kwekerij

Ook het project De Kwekerij bestaat uit meerdere fases. In dit gebied aan de Burgemeester Fockema Andreaelaan komen in totaal zo’n 1.150 woningen voor zowel starters als studenten. De eerste fase, die de bouw van 318 studio’s voor studenten inhield, is sinds 2020 afgerond. Het startsein voor de bouw van de tweede fase is in maart 2021 gegeven. Deze 244 woningen voor starters worden dit voorjaar opgeleverd. De laatste twee fases van het project De Kwekerij, het verbouwen van het voormalige KPN-gebouw, start dit jaar. Hier komen ongeveer 600 huurwoningen in voor studenten en starters.

De Kwekerij wordt duurzaam ontwikkeld door SSH en Jebber. Dat betekent onder andere dat de energie voor de woningen op De Kwekerij zoveel mogelijk lokaal zal worden opgewekt. Op de daken van alle woongebouwen komen zonnepanelen. Ook bijzonder; de voormalige atoombunker wordt hergebruikt als waterberging en vijver. Een aantal daken wordt als ‘groen dak’ uitgevoerd. Er komen deelauto’s, deelfietsen en deelscooters op De Kwekerij, zodat er zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen vervoersmiddelen.

Johan Wagenaarkade

Vlak voor het eind van 2021 heeft het college groen licht gegeven voor de bouw van drie woonblokken aan de Johan Wagenaarkade. Woningcorporatie Mitros is van plan om in dit gebied aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Oog in Al drie woonblokken met 54 sociale huurwoningen te bouwen. Op deze plek stonden drie blokken van zogenoemde duplexwoningen, met in totaal twintig adressen. Deze blokken waren volgens de gemeente verouderd. Naast het plan om woningen te bouwen wil de gemeente ook een deel van de rijbaan van de Johan Wagenaarkade opheffen zodat de blokken in een groene omgeving kunnen komen te staan. Met het opheffen van een deel van de rijbaan moet ook de zogenoemde verkeerscirculatie in de wijk worden aangepast. Zo moet een knip ter hoogte van de Dafne Schippersbrug ervoor zorgen dat de wijken goed bereikbaar en leefbaar blijven. Voordat dit project van start kan gaan moet de gemeenteraad de plannen goedkeuren.

Geluidswal Veldhuizen

Van een heel andere orde dan bovenstaande projecten is de aanleg van de geluidswal – en scherm langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen. Dit project, dat aan het verlengde van de bestaande wal wordt gebouwd, heeft een lengte van ongeveer 660 meter en is 12 meter hoog. Een deel bestaat uit opgehoopte grond en een ander deel uit een scherm. Zoals de naam al doet vermoeden, moet de geluidswal ervoor zorgen dat de bewoners van Veldhuizen minder overlast ervaren van het verkeer dat op de A12 rijdt.

Over de gehele geluidswal, dus zowel het nieuwe als het oude deel, komt een zonneveld dat zich uitstrekt over 1,5 kilometer. In november 2018 is gestart met de bouw van het nieuwe deel en het project wordt dit jaar afgerond.