Bouwen in de stad of in de polder? Op deze plekken in Utrecht komen sowieso duizenden woningen

Bouwen, bouwen, bouwen. We horen het vaak als het gaat over oplossingen voor de grote woningnood in Nederland. Ook in Utrecht staan er een hoop woningbouwprojecten op het programma, allemaal binnen de bestaande stad. Maar politiek speelt ook de discussie of we niet in polder Rijnenburg moeten gaan kijken.

De statistiekjes zijn inmiddels wel bekend: Utrecht groeit en groeit, naar zo’n 455.000 inwoners in 2040. Die mensen moeten natuurlijk ergens wonen, maar de ruimte in de stad zelf en aan de randen ervan is beperkt. Hoe vul je die vierkante meters in? Moet de polder Rijnenburg worden volgebouwd of kunnen we die groene ruimte beter laten zoals die is en zoeken naar andere oplossingen?

Als het aan de Utrechtse fractie van GroenLinks ligt moeten we vooral verdichten: bouwen op verouderde industrieterreinen, parkeerplaatsen en op saaie kantorenparken. Dat lost de woningnood op en zorgt er ook nog voor dat delen van Utrecht waar nu bijna niemand komt weer levendiger worden, denkt GroenLinks. “Het mooie van bouwen in de stad, is dat we de stad mooier maken voor iedereen. Op plekken waar nu weinig te beleven valt komen behalve woningen ook mooie parken, nog beter openbaar vervoer, scholen, leuke restaurantjes of cultuur. Daar profiteert iedereen van. Bovendien kan je in de stad fijne gemixte wijken bouwen; dat is socialer. Wij willen dat een woning in de stad Utrecht weer voor iedereen betaalbaar wordt.”

Voordelen en nadelen

Binnenstedelijk bouwen, stedelijke verdichting, inbreiding… Het zijn allemaal termen voor hetzelfde: meer huizen bouwen in gebieden die nu ook al bebouwd zijn. Dat heeft een aantal voor- en nadelen die door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op een rij zijn gezet. Voordelig is dat de huizen en appartementen in een gebied komen waar al veel voorzieningen zijn en binnenstedelijke bouwprojecten bieden mogelijkheden voor duurzame vormen van energie, zoals warmte-koudeopslag. Verder liggen in stedelijke gebieden al wegen waar de nieuwe bewoners gebruik van kunnen maken en is het openbaar vervoer vaak goed geregeld. In de polder Rijnenburg zou bijvoorbeeld nog een hoop gedaan moeten worden om de infrastructuur en het openbaar vervoer geschikt te maken voor een nieuwe woonwijk.

Nadelen van verdichting zijn er natuurlijk ook: projectontwikkelaars bouwen soms liever elders – bijvoorbeeld buiten de stad – omdat dat voor hen goedkoper is, het lokale wegennet krijgt veel meer verkeer te verwerken als er een compleet nieuwe wijk midden in de stad bij komt en er kan druk ontstaan op de parkeerruimte. Een goed stedenbouwkundig ontwerp is dus essentieel. Het PBL zegt daarover: “Door zorgvuldig stedenbouwkundig ontwerp met aandacht voor een goede inpassing en afstemming van gebouwen, parkeervoorzieningen en hoogwaardige openbare ruimte, kunnen negatieve gevolgen van verdichting echter gecompenseerd worden.”

Waar wordt binnenstedelijk gebouwd?

‘Maar de stad is al zo vol’, is een veelgehoorde reactie als er weer nieuwe plannen voor zogenoemde verdichting van de stad bekend worden gemaakt. GroenLinks snapt wel dat mensen dat kunnen denken. “Wij houden ook van ruimte, groen en rust. Dat willen we dus behouden en versterken. We koesteren de mooie wijken die Utrecht al rijk is. Toch zijn er kansen te over. De plekken waar je zou kunnen wonen, zijn vaak onbekend. Het zijn plekken achter hekken en gebouwen waar bijna nooit iemand komt.” In de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) staan verschillende van die locaties, waar komende jaren binnenstedelijk gebouwd gaat worden. “Voorbeelden van plannen die net ontwikkeld zijn en plannen die er nog aankomen. Zo zie je: plek zat. In de stad”, vindt GroenLinks.

Jaarbeursterrein/Beurskwartier

De nieuwe autovrije wijk Beurskwartier moet een ‘nieuw stuk centrumgebied’ worden. De wijk komt te liggen tussen de Croeselaan, Van Zijstweg, Overste den Oudenlaan en Graadt van Roggenweg. In Beurskwartier komen zo’n 3.000 woningen in gebouwen van verschillende hoogten, variërend van 12 tot 90 meter. Er moeten appartementen en werkruimtes komen in verschillende maten en prijsklassen. De mensen die er komen te wonen kunnen terecht in twee parken en bij verschillende voorzieningen voor cultuur, recreatie en uitgaan. Verder heeft de Jaarbeurs plannen om de bestaande Jaarbeurshallen te vernieuwen en de parkeerterreinen om te bouwen tot stedelijk gebied met woningen en kantoren.

Planning: de bouw moet begin 2023 beginnen.

Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu) & Pagelaan

Midden in de Utrechtse buurt Hoograven ligt het terrein van Betonmortel Fabriek Utrecht (Befu). Het is nu nog een braakliggend terrein, maar er zijn plannen voor permanente woningbouw. Tot die tijd moeten er zo’n 550 tijdelijke woningen komen, die vanwege de woningnood goed van pas zouden komen. Ook op de Pagelaan 1 kunnen tijdelijke woningen komen. Mogelijk komen daar voor vijf tot tien jaar zo’n 300 woningen.

Planning: de bouw moet in 2023 beginnen.

Archimedeslaan 16

Het perceel waarop Archimedeslaan 16 staat, is zo’n 45.000 vierkante meter groot en ligt tussen de Archimedeslaan, Daltonlaan en de A27 en A28 in. Op de plek van het voormalige scholencomplex aan de Archimedeslaan moeten zo’n 2.000 nieuwe woningen komen. Het gaat om studentenwoningen, starterswoningen en woningen in de vrije sector. In het gebied komen verder verschillende voorzieningen, zoals een supermarkt.

Planning: de bouw moet in 2024 beginnen.

Kantorenpark Rijnsweerd

Tussen de oostelijke binnenstad en het Utrecht Science Park ligt kantorenpark Rijnsweerd. De grote kantoorpanden in het gebied zijn verouderd en daarom wil de gemeente het gebied gaan veranderen in een ‘aantrekkelijk werk- en woongebied’. In het gebied moeten zo’n 3.500 woningen komen.

2e Daalsedijk/Wisselspoor

1.050 woningen, creatieve bedrijvigheid, horeca en groen. Dat zijn de plannen voor het oude bedrijventerrein van de NS, tussen de 2e Daalsedijk en het spoor naar Amsterdam. Het gebied – Wisselspoor – krijgt sociale huur, studentenwoningen en betaalbare koop. Het ruige, industriële karakter moet behouden blijven en het gebied wordt autoluw en gedeeltelijk autovrij. Voor de nieuwe bewoners worden meerdere parken aangelegd.

Planning: de bouw is inmiddels begonnen.

Cartesiusdriehoek

Achter het CAB-gebouw, langs het spoor en vlakbij station Zuilen gaat de eerste schop de grond in voor de bouw van Cartesiusdriehoek. In de fietsvriendelijke en autoluwe buurt komen 2.800 huizen in verschillende prijsklassen. De Cartesiusdriehoek krijgt een groot centraal park en een park aan de rand van de wijk. Ook komt er een school en worden horecagelegenheden en winkels gebouwd. Een nieuwe fietstunnel bij de Locomotiefstraat moet de buurten Cartesiusdriehoek en Wisselspoor met elkaar verbinden.

Planning: de bouw is inmiddels begonnen.

Stadswijk Merwede

Merwede – tussen de Kanaalweg en de Europalaan – moet ‘de modernste wijk van Utrecht’ worden. Het wordt een buurt zoals we die op deze schaal nog niet kennen in Nederland. De wijk wordt volledig autovrij: voor de 6.000 woningen komen in ondergrondse parkeergarages 1.800 parkeerplekken aan de randen van de wijk. De wijk wordt gasloos, afval inzamelen gebeurt inpandig. In de wijk komen verder horeca, een sporthal, basisscholen, een middelbare school en een cultuurhuis.

Planning: de bouw moet in 2022 beginnen.

Papendorp-noord

In Papendorp-noord zijn plannen voor onder meer 2.000 woningen en 75.000 vierkante meter kantoorruimte. De ontwikkeling van het gebied begint met de bouw van de Mobiliteitshub XL en voorzieningen. Buurtbewoners van de autovrije wijken Beurskwartier en Merwedekanaalzone kunnen daar straks hun auto parkeren en er komen deelfietsen en -auto’s. Buslijnen en een nieuwe fietsroute zorgen voor goede verbindingen met andere delen van de stad. In de wijk komen onder meer grote binnentuinen, een basisschool, kinderopvang, horeca en een gezondheidscentrum.

Planning: de bouw moet eind 2023 beginnen.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.