Bouwers druk met storten 2,5 miljoen liter beton voor Central Park

Ruim 300 ritjes met vrachtwagen zijn er nodig om 2,5 miljoen liter beton te storten voor het nieuwe gebouw Central Park in Utrecht. Het werk is donderdagochtend begonnen en moet vanavond klaar zijn.

Tussen de Syp en het stadskantoor wordt er gewerkt aan Central Park. De toren komt met 90 meter straks op gelijke hoogte met de twee andere bouwwerken. De bouw begon in 2018.

Sinds donderdagochtend wordt er zonder te stoppen beton gepompt op de bouwplaats. Er moet 2,5 miljoen liter begon gestort worden. Daarvoor zijn twaalf vrachtenwagen continu betonmortel aan het aanvoeren. Op de bouwplaats staan twee mixers en een pomp klaar om het beton verder te verwerken.

De hoogte in

De betonlaag zorgt ervoor dat er een waterdichte bak ontstaat. Over ongeveer drie weken wordt het water, dat nu nog in de bak staat, weggepompt. In de bak kan vervolgens de parkeergarage gebouwd worden.

De garage gaat plek bieden aan 535 auto’s een 1100 fietsen. Uiteindelijk moet er vooral in de hoogte gebouwd gaan worden. Het duurt nog tot 2022 tot de 30.000 vierkante meter kantoorruimte op de 23 verdiepingen gebruikt kan gaan worden.