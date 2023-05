Bouwplan Strosteeg blijft grotendeels ongewijzigd, gemeente Utrecht voegt parkeerplekken op loopafstand toe

De Raad van State besloot in maart dat een deel van het plan voor de woningbouw op het voormalige terrein van Abels Drukkerij aan de Strosteeg in het centrum van Utrecht terug naar de tekentafel moest. De gemeente had namelijk de benodigde parkeerplaatsen niet goed meegenomen in het plan. Woensdag liet het Utrechtse college van burgemeester en wethouders weten dat er een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt, waarin parkeerplekken op loopafstand worden opgenomen. De Raad van State gaf de bewoners over alle overige bezwaren echter geen gelijk, waardoor de rest van het bouwplan ongewijzigd blijft.

De Strosteeg en omgeving moet er over een aantal jaren anders uitzien. Vorig jaar werd er een visie opgesteld voor het gebied tussen de Oudegracht, Haverstraat, Springweg en het Visschersplein. Zo moet op termijn de Springwegparkeergarage worden gesloopt, komen er woningen en moet de openbare ruimte anders worden ingericht.

Nieuw bestemmingsplan

Naar aanleiding van de uitspraak van de RvS, stelden de lokale partijen CDA en VVD schriftelijke vragen aan het college. Een van die vragen is: “Is het college van plan om in het nieuwe, herstelde, uitwerkingsplan alsnog voor te schrijven dat ter plaatse elf parkeerplaatsen worden gerealiseerd? Zo nee, waarom niet? En welke juridische mogelijkheden ziet het college om dit niet te doen?”

Het college liet woensdag als reactie op de schriftelijke vragen weten dat er een nieuw bestemmingsplan komt met parkeerplekken op (loop)afstand, maar dat het bouwplan verder ongewijzigd blijft. “Wij gaan een nieuw bestemmingsplan maken met een gecoördineerde omgevingsvergunning. Hiermee kunnen wij alsnog uitvoering geven aan het huidige parkeerbeleid om in de binnenstad niet op maaiveld of in een gebouw parkeerplekken toe te voegen, maar op (loop)afstand.”

Omdat de Raad van State de rest van het bouwplan verder goedkeurde, blijft dit ongewijzigd. “Omdat het bouwplan Strosteeg 18-36 op alle overige punten past binnen de vastgestelde kaders, te weten de overige uitwerkingsregels in het vigerende bestemmingsplan Binnenstad en de ruimtelijke randvoorwaarden zoals opgenomen in de door uw raad vastgestelde Visie Strosteeg, hetgeen ook bevestigd wordt door de uitspraak van de Raad van State, willen wij het bouwplan verder ongewijzigd mogelijk maken.”

Vervolg

Eind 2023 verwacht het college dat ze het vernieuwde bestemmingsplan kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Na vaststelling van het plan is beroep bij de Raad van State opnieuw mogelijk. Ook hier staan weer ten minste zes maanden voor.