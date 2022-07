Bouwplannen Marco Pololaan in Utrecht niet aangepast aan coalitieakkoord

De plannen voor de nieuwbouw aan de Marco Pololaan in Utrecht worden niet aangepast aan het coalitieakkoord. GroenLinks en de PvdA stelden hierover schriftelijke vragen. Het ging de partijen om de verdeling tussen sociale huur, het middensegment en de vrije sector. De bouwplannen zijn een dag voor het coalitieakkoord gepresenteerd.

De nieuwbouwplannen voor de Marco Pololaan zijn bekend gemaakt op 31 mei. Er komen 53 woningen in de sociale sector, 79 in het middensegment en 108 in de vrije sector. In het complex komt ook een gezondheidscentrum. In 32 van de woningen wordt begeleid wonen voor ouderen mogelijk.

In het coalitieakkoord van 1 juli is de ambitie opgenomen om meer betaalbare woningen te bouwen. 40 procent van de nieuwbouw moet in de sociale huur vallen, 35 procent in het middensegment, en 25 procent in de vrije sector. De woningverdeling in de plannen voor de Marco Pololaan sluit hier niet op aan. Het college stelt echter dat de verdeling uit het coalitieakkoord geldt voor nieuwe projecten. Daarom zouden de plannen voor de Marco Pololaan hier niet op aan hoeven te sluiten.

Woonvisie

Sinds 2019 is de woonvisie ‘Utrecht beter in balans’ al van kracht. Ook hieraan (35 procent sociaal, 25 procent midden voor 2040) voldoet de geplande woningverdeling van de nieuwbouw aan de Marco Pololaan niet. Het college stelt dat de visie niet op individuele projecten slaat, en dat deze dus kunnen afwijken van de algehele doelstellingen. Ook zijn er volgens het college in wijk Zuidwest, waar de Marco Pololaan ligt, al voldoende sociale huurwoningen. Het middensegment in de wijk zou volgens de gemeente juist meer woningen kunnen gebruiken.

Het college geeft aan te kijken welke projecten alsnog aan de ambities van het coalitieakkoord aangepast kunnen worden. De nieuwbouw aan de Marco Pololaan komt hier volgens de gemeente niet voor in aanmerking. De bouwplannen sluiten volgens het college goed aan op de woningverdeling in de wijk. Bovendien zouden aanpassingen tot vertraging en financiële consequenties kunnen leiden.