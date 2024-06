Bouwwerken in Utrecht te bezoeken tijdens Dag van de Architectuur 

De nieuwste gebouwen en bouwprojecten in Utrecht openen zaterdag 15 juni de deuren tijdens de Dag van de Architectuur. Architectuur- en bouwliefhebbers kunnen terecht in onder meer Magazijn de Zon, De Nieuwe Defensie, Wisselspoor, De Kwekerij, Universiteitsmuseum en de Kip Store.

Tijdens de Dag van de Architectuur krijgen bezoekers de kans om achter de schermen te kijken en in gesprek te gaan met architecten, ontwikkelaars en andere betrokkenen.

Er is een divers programma van openstellingen, presentaties en tours. Zo kunnen bezoekers terecht in De Kwekerij, een kleurrijk complex voor starters in Utrecht Oost. In woonwijk De Nieuwe Defensie is een voorbeeldwoning opengesteld en is er een tour over de bouwplaats. In Leidsche Rijn is de volledig uit hout opgetrokken Kip Store een plek om te bezoeken. RAUM organiseert een Pop-up Parkeerservice waar iedereen wordt uitgedaagd een creatieve, nieuwe invulling te geven aan parkeerplaatsen in de buurt.

Het thema van de Dag van de Architectuur is Ruimte maken! De organisatie staat stil bij de manier waarop men de schaarse ruimte in de stad benut hoe op innovatieve manieren de ruimte gebruikt kan worden om te wonen, werken en leven.