Brand aan boord van passagiersschip Amsterdam-Rijnkanaal; 29 toeristen geëvacueerd

Bijna dertig passagiers zijn maandagochtend van een schip op het Amsterdam-Rijnkanaal geëvacueerd nadat er brand ontstond in een generator. De rondvaartboot lag aangemeerd bij de Utrechtse wijk Kanaleneiland.

Zowel de 29 passagiers al de 10 bemanningsleden zijn ongedeerd van boord gekomen. Volgens één van de bemanningsleden ontstond het vuur rond 07.15 uur in de machinekamer. Dit wist hij naar eigen zeggen snel te blussen, maar in de tussentijd was de brand al overgeslagen naar het restaurant.

Volgens de brandweer wist het vuur zich te verspreiden via de isolatie die tussen de verschillende ruimtes zit. Om dit te kunnen blussen werd een speciaal voertuig ingeschakeld. Met deze zogenoemde Cobra Cutter wordt een klein gaatje in de wand gemaakt, waardoor vervolgens het vuur wordt geblust.

Alarm

Eén van de passagiers was op het moment dat de brand uitbrak in haar hut. “Op een gegeven moment hoorden wij het alarm afgaan en werd er op de deur geklopt. Er werd gezegd dat we het schip moesten verlaten.” De evacuatie zou rustig zijn verlopen.

De brandweer is ongeveer twee uur bezig geweest met het bestrijden van het vuur. De schade aan het schip lijkt groot te zijn. Voor de passagiers is inmiddels een andere rondvaartboot onderweg.