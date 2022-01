Brand bij bedrijfsverzamelgebouw op industrieterrein Lage Weide in Utrecht

Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Atoomweg in Utrecht is zondagmiddag brand uitgebroken. Eén van de bedrijven in het pand werkt met accu’s en batterijen.

De brand op het industrieterrein Lage Weide werd rond 13.00 uur ontdekt. Al snel werd door Veiligheidsregio Utrecht opgeschaald, waardoor meerdere eenheden uitrukten.

Ongeveer een uur daarna, rond 14.05 uur, werd het sein ‘brand meester’ gegeven. Daarna werd het pand geventileerd.