Brand bij papier- en plasticrecyclingbedrijf Veolia in Utrecht

Bij papier- en plasticrecyclingbedrijf Veolia aan de Proostwetering in Utrecht is vrijdagmiddag brand uitgebroken.

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat de brand is ontstaan op een van de transportbanden. De sprinkerinstallatie van het bedrijf zou de brand momenteel onder controle houden.

De brandweer is het gebouw binnengegaan om te onderzoeken of de brand ook naar andere plekken is uitgebreid.

Het is de tweede keer in een week dat er brand is uitgebroken bij Veolia. Vorige week vrijdag werd er ook al een brand gemeld.