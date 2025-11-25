Brand bij Sligro aan Perronlaan Utrecht; horecagroothandel ontruimd

Bij horecagroothandel Sligro aan de Perronlaan in Utrecht West is dinsdagmiddag brand ontstaan in de motor van een koelcel. Twee brandweerwagens rukten uit om het vuur te blussen. De winkel is uit voorzorg ontruimd.

De eerste melding kwam iets na 14.00 uur binnen. Binnen tien minuten werd opgeschaald naar een middelbrand. Rond 14.25 uur had de brandweer het vuur bij de koelmotor onder controle.

Tijdens de brand werd het personeel en alle winkelende mensen verzocht het pand te verlaten. Het personeel is nagekeken door de brandweer; niemand hoefde naar het ziekenhuis. Na het blussen is de winkel geventileerd.

De brandweer is nog ter plaatse om te controleren of het vuur vanuit de vriezer is doorgeslagen naar de wanden en het dak. Het dak wordt op dit moment geïnspecteerd, en de motor van de koelcel wordt verwijderd. Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend.