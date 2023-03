Brand en explosie bij school in Leidsche Rijn in Utrecht; politie gaat uit van brandstichting

Onbekenden hebben in de nacht van dinsdag op woensdag mogelijk geprobeerd brand te stichten bij een school aan de Belcampostraat in Utrecht. Ook was er in de omgeving een knal te horen.

Rond 01.15 uur kwam bij de politie de melding binnen over een knal en een kleine brand bij de school in Leidsche Rijn. De brandweer had het vuur snel onder controle en er is dan ook niemand gewond geraakt. Wel is de school beschadigd.

Direct na het incident is door de politie een onderzoek ingesteld. Daarbij is met buurtbewoners gesproken en zijn camerabeelden bekeken. De politie zegt uit te gaan van brandstichting omdat er ‘vermoedelijk’ een brandbare stof voor de deur van de school is aangestoken.

De politie zegt tot slot nog steeds op zoek te zijn naar getuigen en meer beeldmateriaal. “Of weet jij op een andere manier meer over deze zaak? Neem dan contact op met de politie.”