Brand gesticht in voormalige amusementshal aan het Vredenburg in Utrecht; politie houdt verdachte aan

In een leegstaand pand aan het Vredenburg in Utrecht is donderdagochtend brand gesticht. De brand woedde in de voormalige amusementshal Charlebry, waar restaurant De Klub de deuren gaat openen. De politie heeft één persoon als verdachte aangehouden.

De brand ontstond kort voor 8.00 uur en werd een paar minuten later al opgeschaald naar ‘middel brand’. De brandweer en politie kwamen ter plaatse voor het incident. De brandweer heeft het vuur gedoofd. De politie kon vervolgens een verdachte aanhouden op verdenking van brandstichting. Het gaat om een man die in het gebouw een vuurtje aan het stoken was.

Binnen in het gebouw is door de brand schade ontstaan, maar de omvang valt mee. De eigenaar van het pand laat weten dat hij flink baalt van het incident. In het gebouw moet een restaurant komen, maar de eigenaar wacht naar eigen zeggen nog op een vergunning van de gemeente.