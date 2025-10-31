Brand in flat aan Cervanteslaan in Utrecht: één gewonde naar ziekenhuis

In een flatgebouw aan de Cervanteslaan in Utrecht is vanochtend brand uitgebroken. De brand, die ontstond op de derde etage, is inmiddels geblust. Eén persoon raakte gewond en is wegens rookinhalatie naar het ziekenhuis gebracht.
De melding kwam kort na 8.00 uur binnen. De Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat de brand onder controle is en dat het gebouw momenteel wordt geventileerd.
Stichting Salvage is opgeroepen om de schadeafhandeling te verzorgen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
Het lijkt net alsof er veel meer branden zijn dan bak ‘m beet 15 jaar geleden.
Zou het iets te maken hebben met al die oplaadbare accus?
@kh: of wordt er gewoon vaker over bericht aangezien er weinig echt nieuws is..?