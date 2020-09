Brand in Garagebox Zuilen; zes woningen ontruimd

In een garagebox aan de Burgemeester Norbruislaan in de Utrechtse wijk Zuilen is brand uitgebroken. Meerdere brandweereenheden rukten uit om het vuur te bestrijden.

De garagebox bevindt zich onder een flat. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht was er veel rookontwikkeling. Zes woningen waren uit voorzorg ontruimd.

Inmiddels is het vuur onder controle. Twee personen zijn na het inademen van rook ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Drie woningen moeten vanwege roetaanslag gereinigd worden. De bewoners van deze woningen moeten daarom één nacht ergens anders doorbrengen.

De gasleiding bij het pand wordt gecontroleerd door Stedin. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.