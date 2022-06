Brand in grote berg snoeiafval bij biomassacentrale in Utrecht Foto: Regio Nieuws Utrecht

De brand ontstond volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in een grote berg snoeiafval. Het vuur werd rond 15.20 uur ontdekt en al snel werd besloten op te schalen naar 'Grote Brand', waardoor meerdere eenheden moesten uitrukken. VRU meldde rond 16.25 uur dat het vuur onder controle was. "De brandweer heeft de vlammen geblust en is nu met veel personeel bezig om de berg uit elkaar te halen."

