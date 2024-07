Brand in huis boven studentenvereniging aan de Voorstraat in Utrecht

In een woning aan de Voorstraat in Utrecht is woensdag aan het eind van de middag brand uitgebroken. De brand woedde in een pand van studentenvereniging UMTC.

De melding van de brand kwam kort voor 17.00 uur binnen bij de hulpdiensten. De brandweer ging met meerdere wagens ter plaatse en ook de politie kwam naar de Voorstraat. Op een video op X is te zien dat de brand woedde aan de voorkant van het pand, op de eerste verdieping. Het gaat om de woning boven de soci├źteit van studentenvereniging UMTC.

Indrukwekkende snelheid hulpdiensten woningbrand Voorstraat #Utrecht. Melding 16.53, eerste politie voertuig ­čÜô16.55, derde blusvoertuig ­čÜĺ17.01 ­čĺ¬ pic.twitter.com/TiNVRDMdNj ÔÇö fr├ęd├ęrik ruys (@fruys) July 11, 2024

UMTC laat weten dat bij de brand niemand gewond is geraakt. Wel is er veel waterschade in het pand. ÔÇťGelukkig is schade iets wat we met elkaar kunnen oplossen en is iedereen ongedeerd. We zijn blij met de berichten en steun die we hebben ontvangen, samen komen we er altijd uitÔÇŁ, aldus UMTC.