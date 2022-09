Brand in meterkast van restaurant Falafel City aan de Lange Jansstraat in Utrecht

In de meterkast van restaurant Falafel City aan de Lange Jansstraat in Utrecht is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken. Verschillende woningen boven het restaurant moesten worden ontruimd.

De eerste meldingen over de brand kwamen om iets voor 2.00 uur binnen bij de brandweer. Al snel werd opgeschaald naar ‘grote brand’. Meerdere brandweerauto’s kwamen naar de Lange Jansstraat om te helpen bij het blussen.

Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor besloten werd om meerdere woningen boven het restaurant te ontruimen. Ongeveer een uur na de eerste melding liet de Veiligheidsregio Utrecht weten dat de brand geblust was.

De brandweer heeft in de ontruimde woningen metingen gedaan om te kijken of de bewoners weer terug konden naar hun woning. Uiteindelijk bleek dat alle bewoners terug naar huis mochten. Stedin is naar het restaurant gekomen om de stroomvoorziening naar de meterkast uit te schakelen.