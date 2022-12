Brand in nok van woning aan Jan Pieterszoon Coenstraat in Utrecht loopt af met sisser

Meerdere eenheden van de brandweer zijn op woensdagavond opgeroepen bij het blussen van een brand aan de Jan Pieterszoon Coenstraat in de Utrecht. De brand ontstond in de nok van een woning. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet duidelijk.

Rond 22.20 uur op de woensdagavond kreeg de brandweer de eerste melding binnen. Daarna werd de brand opgeschaald naar ‘middelbrand’. Meerdere eenheden moesten komen helpen bij het blussen van de brand. Die was in de nok van de woning ontstaan.

Ongeveer een uur na de eerste melding kon de brandweer melden dat de brand onder controle was. Hoe de brand kon ontstaan, is onbekend. Dat liet de VRU weten via een tweet. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt.