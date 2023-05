Brand in sauna van hotel aan Smakkelaarshoek in Utrecht

In de sauna van Inntel Hotels aan de Smakkelaarshoek in Utrecht heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De eerste meldingen over de brand kwamen om iets voor 20.30 uur binnen bij de brandweer, die al snel opschaalde naar ‘middel brand’.

De brandweer heeft de etage waar de brand woedde ontruimd en kon daarna het vuur blussen. Er wordt nog gekeken hoe de ruimtes geventileerd kunnen worden. De Veiligheidsregio Utrecht meldt op Twitter dat niet duidelijk is of er mensen gewond zijn geraakt.