Brand in afzuiging van restaurant Brusselplein in Utrecht geblust; woningen geventileerd

De brandweer is vrijdagmiddag uitgerukt voor brand in het ventilatiekanaal van een restaurant aan het Brusselplein in Utrecht. De brand is inmiddels geblust.

De melding van de brand kwam rond 15.00 uur binnen en de Veiligheidsregio Utrecht meldde dat de brandweer al enige tijd aanwezig was voordat de bron van de brand werd ontdekt. De brand bleek te woeden in het filtersysteem en was rond 17.00 uur geblust.

Een aantal woningen in de omgeving werd volgens de veiligheidsregio uit voorzorg ontruimd. De brandweer gaat de woningen en andere ruimtes ventileren.