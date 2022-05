Brand in woning met hennepkwekerij in Utrecht

In Leidsche Rijn aan de Operettelaan in Utrecht is vannacht brand uitgebroken in een woning met een hennepkwekerij. De meterkast zou vlam hebben gevat. De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen.

Dat meldde de Veiligheidsregio Utrecht. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig in de woning. De bewoner van de woning boven de brand was wel thuis en is door de ambulance gecontroleerd vanwege ingeademde rook.

De politie laat vandaag in een update via Twitter weten dat er een thuiskwekerij in de woning was, en zegt dat er niemand gewond is geraakt door de brand. De woning heeft wel flinke schade, is te zien in een foto bij het bericht.