Brand in woontoren boven Hoog Catharijne in Utrecht: woningen ontruimd

De brandweer is vrijdagochtend met meerdere eenheden uitgerukt naar een brand in een appartement op de 17de verdieping in de woontoren boven Hoog Catharijne. De brand is inmiddels geblust.

Meerdere brandweerwagens snelden naar de Stationsstraat en stelden zich op in de tunnel onder winkelcentrum Hoog Catharijne. Appartementen in de buurt van de brand werden door de brandweer ontruimd. Veiligheidsregio Utrecht meldde anderhalf uur na de eerste melding dat de brand geblust was. In het appartement waren geen mensen aanwezig.

Tekst loopt door onder de foto

De Catharijnesingel werd afgezet tussen het Vredenburgviaduct en Moreelsepark. U-OV meldde dat lijn 2 vanwege de brand niet kon stoppen bij de haltes Hoogh Boulandt, Nicolaas Beetsstraat en Hoog Catharijne. Inmiddels rijdt de bus weer de normale route.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.