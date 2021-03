Brand in woonwagen op Augusto Sandinostraat in Utrecht geblust

In een woonwagen op de Augusto Sandinostraat in Voordorp is maandagmiddag brand uitgebroken. Rond 16.00 uur meldde de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) dat de brand meester was.

De brandweer schaalde op naar middel brand en rukte met meerdere eenheden uit. De brand bleef beperkt tot één woonwagen en was niet uitslaand, meldt de VRU.

Over het ontstaan is voorlopig niks bekend. De woonwagen is door de brand wel beschadigd geraakt.