Brand op locatie van Leger des Heils in Utrecht; deel van het pand tijdelijk ontruimd

Foto: Cas Bergsma
Op een locatie van het Leger des Heils aan de Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht is dinsdagochtend brand uitgebroken. Op een slaapkamer van de 24-uursvoorziening is de brand ontstaan, waarbij de bewoner van de betreffende kamer ook rook heeft ingeademd, meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De brandweer heeft de brand geblust nadat een deel van het pand is ontruimd.

Op een locatie van het Leger des Heils aan de Willem Frederik Hermansstraat in Utrecht is dinsdagochtend brand uitgebroken. Op een slaapkamer van de 24-uursvoorziening is de brand ontstaan, waarbij de bewoner van de betreffende kamer ook rook heeft ingeademd, meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De brandweer heeft de brand geblust nadat een deel van het pand is ontruimd.

Rond 11.00 uur kwam de melding binnen dat in een kamer op de tweede verdieping brand was ontstaan. Hierna is de vleugel waar de kamer zich in bevond ontruimd, en heeft de gemeente tijdelijk op een andere plek opvang geregeld voor de bewoners die moesten vertrekken uit hun kamer.

Rond 11.30 uur berichtte de VRU dat de brandweer de brand heeft geblust. De persoon die in de betreffende kamer verbleef, is door de ambulance gecontroleerd nadat diegene rook had ingeademd.

Foto: Cas Bergsma

