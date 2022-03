Brand op vijftiende verdieping van wooncomplex City Campus Max in Utrecht

In een woning in City Campus Max in Utrecht is dinsdagmiddag brand uitgebroken. De brand woedde op de vijftiende verdieping van het appartementencomplex in Transwijk.

De eerste meldingen van de brand in het complex op het Europaplein kwamen iets na 15.00 uur. Veiligheidsregio Utrecht (VRU) meldt dat de brand met meerdere eenheden werd bestreden.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan. Ook is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt. Rond 15.30 uur liet VRU weten dat het vuur onder controle was.

Het complex City Campus Max bestaat uit drie woontorens: twee torens van 22 verdiepingen met bijna 700 een- en tweekamerappartementen die worden beheerd door SSH en een toren van 15 verdiepingen met 261 koopappartementen.

