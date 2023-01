Brand Rietendakschool in Utrecht kwam door vuurwerk; school kan maandag weer open

De brand in de Rietendakschool in Utrecht is veroorzaakt doordat er vuurwerk op het dak terecht is gekomen. Dat blijkt uit camerabeelden. De politie gaat uit van een ongeval. De schade is beperkt gebleven.

Op oudejaarsavond ontstond er brand in de bijzondere Rietendakschool. De hulpdiensten rukten met groot materiaal uit. Er waren rietkapspecialisten nodig om de precieze brandhaard te lokaliseren en te blussen.

De schade bleef beperkt tot het rieten dak, ook is er rook- en waterschade in het gebouw. Er is een hoop opgeruimd en de school kan maandag na de kerstvakantie gewoon weer open.

Uit camerabeelden blijkt dat het dak vlam vatte doordat er vuurwerk op terechtkwam. De politie gaat uit van een ongeluk. Wie het vuurwerk heeft afgestoken, is volgens de gemeente niet te achterhalen.