Brand verwoest twee auto’s in Ondiep in Utrecht

De brandweer had afgelopen nacht de handen vol aan twee autobrand in Ondiep in Utrecht. In eerste instantie rukten ze uit om een voertuig te blussen, maar toen een twee auto ook vlam vatte moest worden opgeschaald.

De auto’s stonden geparkeerd in een woonwijk aan de Ondiep, tussen de Nieuwlichtstraat en de Moerbeistraat, in de gelijknamige buurt in Utrecht. Rond 03.50 uur werd de brand ontdekt en werden de hulpdiensten ingeschakeld.

Niet veel later, rond 04.20 uur, besloot de brandweer op te schalen. Het vuur was namelijk overgeslagen naar een naastgelegen auto en volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht was er niet voldoende blusschuim. “Er moest dus een tweede blusvoertuig komen.”

Een bergingsbedrijf heeft beide beschadigde auto’s even later meegenomen. Hoe het vuur is ontstaan is niet bekend.