Brandgevaar in studentencomplex aan Cambridgelaan nog niet weg, maar pand is nu wel ‘veilig te gebruiken’

De maatregelen om de brandveiligheid van het studentencomplex aan de Cambridgelaan op het Utrecht Science Park te verbeteren zijn genomen. Hierdoor is het gebouw volgens de gemeente weer ‘veilig te gebruiken’. Desondanks is het directe brandgevaar nog niet weg.

Naar aanleiding van de verwoestende brand in de Grenfelltoren in Londen, waarbij meer dan zeventig mensen om het leven kwamen, was de gemeente een onderzoek gestart naar de brandveiligheid van gebouwen in Utrecht. Begin juli van dit jaar werd bekend dat het studentencomplex aan de Cambridgelaan niet voldeed aan de brandveiligheidseisen. Uit een test bleek namelijk dat het gevelmateriaal niet in orde was.

Eigenaar SSH moest daarom direct in actie komen en de gemeente Utrecht meldt nu dat de kortetermijnmaatregelen zijn genomen. “Deze maatregelen variëren van de tijdelijke vervanging van de gevelplaten door brandwerende platen langs de plint op de begane grond en langs de vluchtroutes, het laten uitvoeren van een installatietechnische keuring, het brandwerend afdichten van de ramen in de trappenhuizen om het risico op branddoorslag naar het trappenhuis te reduceren, het controleren van zelfsluitende deuren, tot het inzetten van brandtoezicht.”

Beplating

Hierdoor zou de brandveiligheid van het pand zijn verbeterd, waardoor het studentencomplex weer ‘veilig gebruikt’ kan worden. Desalniettemin moeten er nog meer maatregelen genomen worden. Zo is bijvoorbeeld al gestart met het verwijderen van de brandgevaarlijke beplating. “Als dit is afgerond is het directe brandgevaar weggenomen.”

De totale duur van de werkzaamheden is volgens de gemeente lastig in te schatten, maar naar verwachting gaat het negen maanden duren. “Er wordt actief met de bewoners gecommuniceerd over de werkzaamheden en er zijn dagelijks medewerkers van SSH in het pand aanwezig waar bewoners met hun vragen terecht kunnen.”