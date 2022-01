Brandweer haalt bewoner uit huis in Utrecht Overvecht nadat buren rookmelder af horen gaan

De brandweer heeft in de nacht van maandag op dinsdag in de Utrechtse wijk Overvecht iemand uit een woning gehaald nadat buren een rookmelder af hoorden gaan.

Bewoners van de Ankaradreef hoorden ’s nachts de rookmelder van hun buren afgaan, waarop de brandweer uitrukte om hulp te bieden. In het huis was inderdaad brand uitgebroken. De brandweer heeft één persoon uit de woning gehaald, meldt Veiligheidsregio Utrecht op Twitter.

Ambulancemedewerkers hebben zich over de bewoner ontfermd omdat die rook had ingeademd. De brandweer heeft het vuur weten te blussen en de woning is vervolgens geventileerd.