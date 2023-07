Brandweer haalt ree uit de Leidse Rijn in Utrecht

De brandweer moest vrijdag in actie komen om een ree uit het water te redden. Het dier was in de Leidse Rijn beland bij de Zandweg in De Meern en kon er zelf niet meer uitkomen.

Het dier moet rond 11.00 uur in het water terecht zijn gekomen, waarna omstanders de ree probeerden te helpen. Dat ging echter nog niet zo gemakkelijk en de brandweer werd ingeschakeld om te helpen. Enkele brandweerlieden doken de Leidse Rijn in en wisten het dier te pakken te krijgen. Uiteindelijk is de ree op de kant geholpen.