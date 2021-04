Brandweer in Utrecht rukt uit voor brand in slaapkamer

De brandweer is donderdagmiddag druk geweest met een brand die uitbrak in een slaapkamer van een woning aan de Wulpstraat. De brand brak rond 16.00 uur uit en na een half uur waren de vlammen geblust.

De slaapkamer was op de derde verdieping en daarom was er een ladderwagen van de brandweer aanwezig om te assisteren. De brand kon snel geblust worden, wel is de brandweer nog langer bezig met nabluswerkzaamheden. De omgeving is afgesloten. Ook de Albatrosstraat is tijdelijk afgesloten geweest maar ondertussen weer open.