Bewoonster (62) overleden na woningbrand in Utrechtse Javastraat Foto: Regio Nieuws Utrecht

Aan de Javastraat in Utrecht heeft dinsdagochtend brand gewoed in een woning. Daarbij is de 62-jarige bewoonster om het leven gekomen. De politie doet onderzoek naar de brand om een misdrijf uit te sluiten.