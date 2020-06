Brandweer rukt met groot materieel uit voor woningbrand Vleuten

Verschillende brandweerkorpsen rukten maandagavond uit voor een grote brand in een nieuwbouwwoning aan de Châteletlaan in Vleuten. Het heeft uiteindelijk uren geduurd voor het vuur gedoofd was.

Rond 23.15 uur kwam de melding binnen over de brand. Op Twitter schreef Veiligheidsregio Utrecht dat de woning volledig in brand stond. “De brandweer is met veel potentieel aanwezig met korpsen uit onder andere Vleuten, Maarssen, Utrecht, Kamerik en Kockengen.”

Het rieten dak van de woning kon niet meer gered worden. Uiteindelijk is er een kraan ingezet om de kap van het huis te halen. De nabluswerkzaamheden hebben tot in de ochtend geduurd.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend.